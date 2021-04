AstraZeneca, Palù a Sky TG24: decisione sofferta ma unanime

Decisione importante quella che è stata presa ieri sul fronte del del vaccino. Posso chiederle innanzitutto professore se è stata una decisione che avete preso con difficoltà anche per l'impatto immagino che questa decisione possa avere sulla fiducia degli italiani? "Sicuramente si è tenuta molto in considerazione la fiducia degli Italiani quindi questa confidenza nel vaccino. E' stata quindi una decisione di battuta ampiamente per alcuni versi anche sofferta ma unanime, di tutti diciamo i consiglieri scientifici che il Ministro Speranza aveva raccolto attorno a se.".