L'EMA non ha mai detto di non usare il vaccino, ha posto l'accento su possibili rari effetti collaterali, cosa che è comune con qualsiasi farmaco, sicuramente quello che ha detto il Generale Figliuolo è assolutamente condivisibile, cioè dagli esempi che noi abbiamo visto nel mondo, sicuramente, più vacciniamo più siamo efficienti per quanto riguarda tutto quello che è la cosiddetta ripartenza della vita normale.