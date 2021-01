ATS Milano, Bergamaschi: indice contagio sotto 1 da giorni

In questo momento a Milano, quindi nella parte che governiamo noi, è sceso sotto l' 1 da qualche giorno, ed è stato piuttosto costante attorno ad uno per tutto il periodo delle vacanze di Natale. In questo momento il trend dei ricoveri finalmente ha cominciato a seguire anche quello dei casi, resta il fatto che mentre il numero di casi è diminuiti del 90% rispetto al momento di picco, avevamo 4500 casi, oggi ne abbiamo 400 350, i ricoveri sono diminuiti di meno e ancor meno le terapie intensive che hanno ancora un tasso di occupazione piuttosto alto. Quest'anno era il primo anno che facevamo i ragazzi, si sono vaccinati cinquantamila ragazzi, molto pochi rispetto al potenziale, c'è ancora la possibilità di vaccinarsi è l'influenza non è ancora arrivata e quindi noi invitiamo tutti i ragazzi e i loro genitori, ovviamente, a utilizzare questa possibilità.