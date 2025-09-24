Attacco sulla flotilla, attivisti:azione illegale in acque internazionali

Un attacco notturno dal cielo. I droni hanno lanciato bombe sonore, spray urticanti e oggetti di vario tipo sulle imbarcazioni della flottiglia in navigazione in acque internazionali a sud di Creta. Le barche gravemente danneggiate sono tre, provenienti da Italia, Inghilterra e Polonia e tra queste la Morgana con a bordo la portavoce Maria Elena De Lia. "Hanno attaccato un'operazione umanitaria, mettendo a rischio la vita delle persone sulle barche danneggiate. Quello che sta avvenendo è di una gravità senza precedenti". A testimoniare l'accaduto, gli operatori di Emergency che a bordo della nave Life Support seguono la flottiglia per fornire assistenza e condannano fermamente questo nuovo atto di violenza ai danni della più grande missione umanitaria marittima civile promossa per portare aiuti a Gaza. Secondo gli attivisti si tratta di operazioni psicologiche volte a intimidire chi partecipa alla missione. Già a luglio, Israele aveva impedito ad altre imbarcazioni di raggiungere Gaza e il 09 settembre al largo di Tunisi si erano registrati. attacchi aerei con dinamiche simili. Ma non si scoraggia questa ampia e variegata rappresentanza della società civile di 44 paesi sulle 50 barche che stanno tentando di raggiungere la Palestina. Ci sono attivisti, ma anche insegnanti, parlamentari, sacerdoti, pensionati e giornalisti. Tengono aggiornamenti costanti sui social e chiedono di mantenere alta l'attenzione. "Siamo una missione umanitaria, una missione non violenta, una missione che semplicemente vuole portare aiuti umanitari ed aprire un corridoio, aprire la solidarietà verso il popolo palestinese". .