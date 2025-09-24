Attacco sulla flotilla, attivisti:azione illegale in acque internazionali

00:01:41 min
|
59 minuti fa

Un attacco notturno dal cielo. I droni hanno lanciato bombe sonore, spray urticanti e oggetti di vario tipo sulle imbarcazioni della flottiglia in navigazione in acque internazionali a sud di Creta. Le barche gravemente danneggiate sono tre, provenienti da Italia, Inghilterra e Polonia e tra queste la Morgana con a bordo la portavoce Maria Elena De Lia. "Hanno attaccato un'operazione umanitaria, mettendo a rischio la vita delle persone sulle barche danneggiate. Quello che sta avvenendo è di una gravità senza precedenti". A testimoniare l'accaduto, gli operatori di Emergency che a bordo della nave Life Support seguono la flottiglia per fornire assistenza e condannano fermamente questo nuovo atto di violenza ai danni della più grande missione umanitaria marittima civile promossa per portare aiuti a Gaza. Secondo gli attivisti si tratta di operazioni psicologiche volte a intimidire chi partecipa alla missione. Già a luglio, Israele aveva impedito ad altre imbarcazioni di raggiungere Gaza e il 09 settembre al largo di Tunisi si erano registrati. attacchi aerei con dinamiche simili. Ma non si scoraggia questa ampia e variegata rappresentanza della società civile di 44 paesi sulle 50 barche che stanno tentando di raggiungere la Palestina. Ci sono attivisti, ma anche insegnanti, parlamentari, sacerdoti, pensionati e giornalisti. Tengono aggiornamenti costanti sui social e chiedono di mantenere alta l'attenzione. "Siamo una missione umanitaria, una missione non violenta, una missione che semplicemente vuole portare aiuti umanitari ed aprire un corridoio, aprire la solidarietà verso il popolo palestinese". .

Maltempo, isola d'Ischia sorvegliata specialeMaltempo, isola d'Ischia sorvegliata speciale
cronaca
Maltempo, isola d'Ischia sorvegliata speciale
00:01:39 min
| 25 minuti fa
pubblicità
ERROR! Processo Pifferi, neonata morta di stenti, madre era capace di intendere e volereERROR! Processo Pifferi, neonata morta di stenti, madre era capace di intendere e volere
cronaca
Neonata morta, Alessia Pifferi capace di intendere e volere
00:01:59 min
| 25 minuti fa
Uccisa in Gallura, confessa imprenditore del vinoUccisa in Gallura, confessa imprenditore del vino
cronaca
Uccisa in Gallura, confessa imprenditore del vino
00:01:24 min
| 59 minuti fa
Timeline, i chiarimenti sull'allarme per l'uso del paracetamoloTimeline, i chiarimenti sull'allarme per l'uso del paracetamolo
cronaca
Timeline, i chiarimenti sull'allarme per l'uso del paracetamolo
00:24:12 min
| 54 minuti fa
Automotive Torino, il cartello di Mole Urbana per assumere 100 operaiAutomotive Torino, il cartello di Mole Urbana per assumere 100 operai
cronaca
Automotive Torino, il cartello di Mole Urbana per assumere 100 operai
00:01:33 min
| 1 ora fa
ERROR! T13240925ERROR! T13240925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 24 settembre 2025 - edizione h13
00:01:39 min
| 2 ore fa
ERROR! MCH IPOVEDENTE PICCHIATO SU TRAM 2 arrestiERROR! MCH IPOVEDENTE PICCHIATO SU TRAM 2 arresti
cronaca
Picchiano ipovedente su tram per rapinarlo, arrestati
00:00:43 min
| 3 ore fa
Maltempo al nord, emergenza in VenetoMaltempo al nord, emergenza in Veneto
cronaca
Maltempo al Nord, in Veneto Zaia dichiara stato d'emergenza
00:01:00 min
| 3 ore fa
Spoleto, c'è un indagato per l'omicidio del 21enne trovato smembratoSpoleto, c'è un indagato per l'omicidio del 21enne trovato smembrato
cronaca
Spoleto, un indagato per omicidio 21enne trovato smembrato
00:01:26 min
| 5 ore fa
Maltempo in Veneto, allagamenti e danni a Padova, Rovigo e VeneziaMaltempo in Veneto, allagamenti e danni a Padova, Rovigo e Venezia
cronaca
Maltempo in Veneto, allagamenti e danni
00:00:58 min
| 5 ore fa
Cinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vinoCinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vino
cronaca
Cinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vino
00:00:35 min
| 6 ore fa
Catania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan ScalisiCatania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan Scalisi
cronaca
Catania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan Scalisi
00:01:51 min
| 7 ore fa
Maltempo, isola d'Ischia sorvegliata specialeMaltempo, isola d'Ischia sorvegliata speciale
cronaca
Maltempo, isola d'Ischia sorvegliata speciale
00:01:39 min
| 25 minuti fa
ERROR! Processo Pifferi, neonata morta di stenti, madre era capace di intendere e volereERROR! Processo Pifferi, neonata morta di stenti, madre era capace di intendere e volere
cronaca
Neonata morta, Alessia Pifferi capace di intendere e volere
00:01:59 min
| 25 minuti fa
Uccisa in Gallura, confessa imprenditore del vinoUccisa in Gallura, confessa imprenditore del vino
cronaca
Uccisa in Gallura, confessa imprenditore del vino
00:01:24 min
| 59 minuti fa
Timeline, i chiarimenti sull'allarme per l'uso del paracetamoloTimeline, i chiarimenti sull'allarme per l'uso del paracetamolo
cronaca
Timeline, i chiarimenti sull'allarme per l'uso del paracetamolo
00:24:12 min
| 54 minuti fa
Automotive Torino, il cartello di Mole Urbana per assumere 100 operaiAutomotive Torino, il cartello di Mole Urbana per assumere 100 operai
cronaca
Automotive Torino, il cartello di Mole Urbana per assumere 100 operai
00:01:33 min
| 1 ora fa
ERROR! T13240925ERROR! T13240925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 24 settembre 2025 - edizione h13
00:01:39 min
| 2 ore fa
ERROR! MCH IPOVEDENTE PICCHIATO SU TRAM 2 arrestiERROR! MCH IPOVEDENTE PICCHIATO SU TRAM 2 arresti
cronaca
Picchiano ipovedente su tram per rapinarlo, arrestati
00:00:43 min
| 3 ore fa
Maltempo al nord, emergenza in VenetoMaltempo al nord, emergenza in Veneto
cronaca
Maltempo al Nord, in Veneto Zaia dichiara stato d'emergenza
00:01:00 min
| 3 ore fa
Spoleto, c'è un indagato per l'omicidio del 21enne trovato smembratoSpoleto, c'è un indagato per l'omicidio del 21enne trovato smembrato
cronaca
Spoleto, un indagato per omicidio 21enne trovato smembrato
00:01:26 min
| 5 ore fa
Maltempo in Veneto, allagamenti e danni a Padova, Rovigo e VeneziaMaltempo in Veneto, allagamenti e danni a Padova, Rovigo e Venezia
cronaca
Maltempo in Veneto, allagamenti e danni
00:00:58 min
| 5 ore fa
Cinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vinoCinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vino
cronaca
Cinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vino
00:00:35 min
| 6 ore fa
Catania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan ScalisiCatania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan Scalisi
cronaca
Catania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan Scalisi
00:01:51 min
| 7 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità