Noi siamo strettamente collegati alla vicina Austria per tante ragioni, ci sono molte persone che lavorano in Austria o studiano e quindi c'è anche proprio un passaggio di persone molto intenso tra i due Paesi. Siamo sempre anche molto attenti a quello che succede, anche alle misure che vengono adottate e c'è anche un aiuto reciproco, anche per la gestione di determinati pazienti.