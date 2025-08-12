Auto pirata, blitz nel campo Rom dove vivono i 4 minori

Li vengono a prendere qui, perché qui vivono con le loro famiglie. È quello che si trovano di fronte gli agenti della Polizia Municipale quando fanno irruzione in questo terreno occupato in Via Selvanesco, periferia Sud di Milano. Sono venuti per i quattro ragazzini tra gli 11 e i 13 anni che erano nell'auto rubata che neanche 24 ore prima aveva investito e ucciso la pensionata 71enne Cecilia De Astis, in via Saponaro, nel quartiere milanese di Gratosoglio. I 4 minori si erano dati alla fuga, ma a tradirli erano state le telecamere di videosorveglianza sparse un po' ovunque, in un quartiere che ne è letteralmente invaso. Questo uno dei fotogrammi che permette di identificare e fermare i ragazzini. Tre bambini e una bambina per la precisione: alla guida il più grande, 13 anni ancora da compiere, gli altri tre tra gli 11 e i 12 anni. L'inchiesta è in mano alla Procura per i minorenni. Sulla carta i ragazzini non sono imputabili: la legge prevede che la capacità di intendere e di volere inizi a 14 anni. Eppure i PM hanno a disposizione una serie di provvedimenti alternativi, come l'allontanamento da genitori che si sono chiaramente dimostrati inadeguati al ruolo genitoriale. I piccoli sono nati in Italia da famiglie nomadi di origine bosniaca, che il terreno di via Selvanesco lo hanno rioccupato illegalmente dopo che era stato sequestrato per una lunga serie di reati commessi dal proprietario, membro della stessa comunità Rom. Ora tra il campo e la roggia che delimita la proprietà, al fresco di un salice, c'è l'unica maggiorenne che riusciamo a vedere. Gli adulti, dicono i bambini, ora non ci sono, sono tutti al lavoro. .

Garlasco, pm: "Dna ignoto 3 deriva da contaminazione"
Carabiniere ucciso, Comandante vede famiglia Legrottaglie
Velletri, droga in carcere: arrestate 10 persone
Ferragosto al Bioparco: bagni di leoni e capriole del kea
I titoli di Sky TG24 del 12 agosto 2025 - edizione h13
Caro spiagge, a Mondello polemica per l'accesso libero al mare
Bambino scomparso in mare a Cavallino, trovato il corpo
Bimbo disperso a Cavallino Treporti, recuperato corpo
In fiamme un edificio al Centro Direzionale di Napoli
Roma, incendio A1: cisterna Gpl messa in sicurezza
Ferragosto a Milano, ai senzatetto pensano i City Angels
Botulino, salgono a 10 gli indagati, si aggiunge un medico
