Autobus nel Po, parla uno dei primi soccorritori

"Abbiamo trovato un finestrino rotto in fondo, nella parte posteriore, e mi son calato dentro per vedere se si potesse fare qualcosa, anche perché nessuno rispondeva. Ero immerso anch'io per metà in acqua, quindi io l'ho solo sollevato, ho cercato di richiamare la sua attenzione urlando il più forte possibile scuotendolo e tenendo la testa a galla. Non aveva la cintura allacciata, era riverso di fianco al suo posto di guida". "Una sensazione che hai provato subito prima e poi subito dopo?" "Terrore, ansia, paura. Se uno non lo vive non lo capisce. Ma in quel momento lì ti ritrovi dentro questa struttura immersa dall'acqua, non sai cosa troverai dentro e ed è particolarmente difficile". .