Automotive Torino, il cartello di Mole Urbana per assumere 100 operai

Si assume personale operaio per assemblaggio vetture, in basso l'indirizzo mail al quale inviare le candidature. Da cinque giorni fa scalpore questo cartello affisso davanti ad un capannone industriale di Orbassano alle porte di Torino, perché in un momento di crisi dell'auto che in Italia si fa sentire più che altrove, Mole Urbana, marchio ideato dal designer Umberto Palermo nel 2020 ricerca 100 persone da assumere. "Appena cinque giorni più di 180 curricula ricevuti dai padri di famiglia ai più giovani. Quindi cerchiamo un'eterogeneità nell'inserimento di personale che va dai giovanissimi anche ventunenni a signori che hanno una certa esperienza. La cosa importante è dare un segnale fermo e preciso. che c'è ancora la possibilità di fabbricare automobili benché di nicchia". Il progetto è di assemblare a regime 1500 veicoli all'anno. Lo stabilimento sarà inaugurato a novembre, si stanno ancora allestendo le linee. Qui si produrranno 12 modelli tra auto elettriche e furgoncini per consegne. Matteo e Cristian, 20 e 21 anni, sono i primi due assunti. 1400 euro al mese, come da contratto nazionale dei metalmeccanici. "Ci sono i nostri capi ingegneri, i nostri capi acquisti che stanno insegnando alle nuove leve come si devono montare le automobili, perché ogni singolo bullone è figlio di grande sacrificio e quindi va montato in una certa maniera". .