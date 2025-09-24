Automotive Torino, il cartello di Mole Urbana per assumere 100 operai

1 ora fa

Si assume personale operaio per assemblaggio vetture, in basso l'indirizzo mail al quale inviare le candidature. Da cinque giorni fa scalpore questo cartello affisso davanti ad un capannone industriale di Orbassano alle porte di Torino, perché in un momento di crisi dell'auto che in Italia si fa sentire più che altrove, Mole Urbana, marchio ideato dal designer Umberto Palermo nel 2020 ricerca 100 persone da assumere. "Appena cinque giorni più di 180 curricula ricevuti dai padri di famiglia ai più giovani. Quindi cerchiamo un'eterogeneità nell'inserimento di personale che va dai giovanissimi anche ventunenni a signori che hanno una certa esperienza. La cosa importante è dare un segnale fermo e preciso. che c'è ancora la possibilità di fabbricare automobili benché di nicchia". Il progetto è di assemblare a regime 1500 veicoli all'anno. Lo stabilimento sarà inaugurato a novembre, si stanno ancora allestendo le linee. Qui si produrranno 12 modelli tra auto elettriche e furgoncini per consegne. Matteo e Cristian, 20 e 21 anni, sono i primi due assunti. 1400 euro al mese, come da contratto nazionale dei metalmeccanici. "Ci sono i nostri capi ingegneri, i nostri capi acquisti che stanno insegnando alle nuove leve come si devono montare le automobili, perché ogni singolo bullone è figlio di grande sacrificio e quindi va montato in una certa maniera". .

Maltempo, isola d'Ischia sorvegliata specialeMaltempo, isola d'Ischia sorvegliata speciale
cronaca
Maltempo, isola d'Ischia sorvegliata speciale
00:01:39 min
| 25 minuti fa
ERROR! Processo Pifferi, neonata morta di stenti, madre era capace di intendere e volereERROR! Processo Pifferi, neonata morta di stenti, madre era capace di intendere e volere
cronaca
Neonata morta, Alessia Pifferi capace di intendere e volere
00:01:59 min
| 25 minuti fa
Uccisa in Gallura, confessa imprenditore del vinoUccisa in Gallura, confessa imprenditore del vino
cronaca
Uccisa in Gallura, confessa imprenditore del vino
00:01:24 min
| 59 minuti fa
Timeline, i chiarimenti sull'allarme per l'uso del paracetamoloTimeline, i chiarimenti sull'allarme per l'uso del paracetamolo
cronaca
Timeline, i chiarimenti sull'allarme per l'uso del paracetamolo
00:24:12 min
| 54 minuti fa
Attacco sulla flotilla, attivisti:azione illegale in acque internazionaliAttacco sulla flotilla, attivisti:azione illegale in acque internazionali
cronaca
Attacco sulla flotilla, attivisti:azione illegale in acque internazionali
00:01:41 min
| 59 minuti fa
ERROR! T13240925ERROR! T13240925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 24 settembre 2025 - edizione h13
00:01:39 min
| 2 ore fa
ERROR! MCH IPOVEDENTE PICCHIATO SU TRAM 2 arrestiERROR! MCH IPOVEDENTE PICCHIATO SU TRAM 2 arresti
cronaca
Picchiano ipovedente su tram per rapinarlo, arrestati
00:00:43 min
| 3 ore fa
Maltempo al nord, emergenza in VenetoMaltempo al nord, emergenza in Veneto
cronaca
Maltempo al Nord, in Veneto Zaia dichiara stato d'emergenza
00:01:00 min
| 3 ore fa
Spoleto, c'è un indagato per l'omicidio del 21enne trovato smembratoSpoleto, c'è un indagato per l'omicidio del 21enne trovato smembrato
cronaca
Spoleto, un indagato per omicidio 21enne trovato smembrato
00:01:26 min
| 5 ore fa
Maltempo in Veneto, allagamenti e danni a Padova, Rovigo e VeneziaMaltempo in Veneto, allagamenti e danni a Padova, Rovigo e Venezia
cronaca
Maltempo in Veneto, allagamenti e danni
00:00:58 min
| 5 ore fa
Cinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vinoCinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vino
cronaca
Cinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vino
00:00:35 min
| 6 ore fa
Catania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan ScalisiCatania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan Scalisi
cronaca
Catania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan Scalisi
00:01:51 min
| 7 ore fa
