Avvocato famiglia Regeni: Egitto non collabora con Italia

"Questo testimone non è qui, come gli altri testimoni egiziani perché la Procura egiziana, l'Egitto tutto perché lo sappiamo, il Procuratore è nominato direttamente dal Presidente Al-Sisi ha detto che non collaborerà mai con l'italia, l'ha rimesso ancora una volta nero su bianco, perché per loro quella partita è chiusa e i quattro imputati per loro non devono essere processati né in Egitto né in nessun altro Paese. E questo, una volta di più, vale a ribadire per quelle persone che delle nostre istituzioni che continuano a sostenere che l'Egitto collabora con l'Italia, l'Egitto non collabora con l'Italia".