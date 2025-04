Avvolti, l'Ostensione digitale della Sacra Sindone a Torino

"Il volto è l'immagine più riconoscibile della Sindone." Un tavolo interattivo che riproduce perfettamente nella dimensione reale la Sindone, spiegando come leggere ed interpretare il Sacro Lino. Si intitola Avvolti ed è l'Ostensione digitale della Sindone in occasione del Giubileo. Una tensostruttura in Piazza Castello a Torino, che contiene anche la mostra Volti nel volto, riproduzione sempre digitale, di 100 opere d'arte del volto di Cristo. "Un'Ostensione digitale perché non era possibile per motivi di conservazione, arrivare già a determinare una nuova modalità, che garantisca al massimo la Sindone. Ci stiamo muovendo verso il 2033, il Giubileo della Redenzione, per un'Ostensione reale nelle nuove forme che stiamo studiando. La Sindone ci racconta della devastazione sul corpo di un uomo che ha subito tutte le torture, le lesioni fino alla morte, così come i Vangeli raccontano della vicenda di Gesù Cristo." L'Ostensione digitale resterà aperta fino al 5 maggio. Nel primo giorno sono arrivati già 2000 visitatori, 20mila le prenotazioni giunte da tutto il mondo per un evento eccezionale che racconta uno dei misteri più insondabili della storia dell'umanità. "Non abbiamo la minima idea di che cosa possa aver causato questa ossidazione disidratante delle fibrille superficiali del lino che ci consente di distinguere questa immagine" "Al momento risulta ancora inspiegabile, quindi" "Al momento è un mistero." .