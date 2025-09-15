Baby gang, bimbo di 8 anni aggredito in un parco a roma

Una giornata di sole di fine estate, il parco, i compagni di classe, i palloncini, una festa di compleanno come tante nel parco delle Magnolie a Fidene, alle porte di Roma e otto candeline da spegnere. Ma mentre il festeggiato gioca a pallone con alcuni bambini, un gruppo di tre ragazzini che abitano nel quartiere lo provoca. Lo colpiscono al volto con pugni e un oggetto contundente. Il subire un intervento maxillo facciale ed è stato dimesso. I tre aggressori che hanno 7, 9 e 11 anni, sono stati identificati e segnalati al tribunale dei minori. Non sono imputabili, hanno meno di 14 anni, saranno i genitori a rispondere per loro. Emanuele Ambrosino, Sky TG 24. .