Baby Gang, il trapper arrestato per possesso illegale di arma

Di nuovo in carcere il noto trapper 24enne di origine marocchina, Zaccaria Mouhib all'anagrafe, Baby Gang è finito in manette questa volta per porto illegale di arma da fuoco nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Lecco su droga e armi, che ha portato al fermo di altre quattro persone. Per il musicista arresto in flagranza durante una perquisizione dei Carabinieri nella sua, stanza di albergo nell'hinterland milanese dove il trapper si trovava poche ore dopo essersi esibito al concerto di Emis Killa, all'arena della Fiera di Rho. Il blitz dell'arma consente di sequestrare prima una pistola con matricola abrasa, e successivamente altre due armi da fuoco clandestine, nascoste in un vano dell'abitazione a Calolziocorte alle porte di Lecco di Baby Gang che al momento dell'arresto era a piede libero in attesa di affido ai servizi sociali per una condanna definitiva, nel caso della sparatoria di Corso Como a Milano nel 2022, imparentati tra loro e con passaporto macedone gli altri quattro arrestati con le accuse di concorso in detenzione e porto illegale di arma da fuoco e da guerra, oltre che di detenzione di cocaina ai fini dello spaccio. Il giro d'affari ipotizzato dagli investigatori 12.000 euro al mese. Tutti residenti in Valsassina, nel lecchese, tra loro ci sono anche il 50enne Zilbehar Hetem e suo figlio Mevljudin 23 anni nel frattempo già in carcere per altri reati di droga. L'inchiesta ha preso origine nel 2024 dal sequestro di un micidiale fucile mitragliatore d'assalto, il cosiddetto AK-47 cecoslovacco, riconducibile proprio alla famiglia Hetem e utilizzata durante le riprese dei videoclip di Baby Gang e dell'amico trapper Simba La Rue in carcere lui per condanne definitive. .