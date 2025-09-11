Baby Gang, il trapper arrestato per possesso illegale di arma

00:01:51 min
|
2 ore fa

Di nuovo in carcere il noto trapper 24enne di origine marocchina, Zaccaria Mouhib all'anagrafe, Baby Gang è finito in manette questa volta per porto illegale di arma da fuoco nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Lecco su droga e armi, che ha portato al fermo di altre quattro persone. Per il musicista arresto in flagranza durante una perquisizione dei Carabinieri nella sua, stanza di albergo nell'hinterland milanese dove il trapper si trovava poche ore dopo essersi esibito al concerto di Emis Killa, all'arena della Fiera di Rho. Il blitz dell'arma consente di sequestrare prima una pistola con matricola abrasa, e successivamente altre due armi da fuoco clandestine, nascoste in un vano dell'abitazione a Calolziocorte alle porte di Lecco di Baby Gang che al momento dell'arresto era a piede libero in attesa di affido ai servizi sociali per una condanna definitiva, nel caso della sparatoria di Corso Como a Milano nel 2022, imparentati tra loro e con passaporto macedone gli altri quattro arrestati con le accuse di concorso in detenzione e porto illegale di arma da fuoco e da guerra, oltre che di detenzione di cocaina ai fini dello spaccio. Il giro d'affari ipotizzato dagli investigatori 12.000 euro al mese. Tutti residenti in Valsassina, nel lecchese, tra loro ci sono anche il 50enne Zilbehar Hetem e suo figlio Mevljudin 23 anni nel frattempo già in carcere per altri reati di droga. L'inchiesta ha preso origine nel 2024 dal sequestro di un micidiale fucile mitragliatore d'assalto, il cosiddetto AK-47 cecoslovacco, riconducibile proprio alla famiglia Hetem e utilizzata durante le riprese dei videoclip di Baby Gang e dell'amico trapper Simba La Rue in carcere lui per condanne definitive. .

ERROR! Violenza sessuale nel Lodigiano, fermato 25enneERROR! Violenza sessuale nel Lodigiano, fermato 25enne
cronaca
Violenza sessuale nel Lodigiano, fermato 25enne
00:01:58 min
| 1 ora fa
pubblicità
La Global Sumud Flotilla parte dalla Sicilia. Nel Mediterraneo centrale l'incontro con le altre imbarcazioni degli attivistiLa Global Sumud Flotilla parte dalla Sicilia. Nel Mediterraneo centrale l'incontro con le altre imbarcazioni degli attivisti
cronaca
Global Sumud Flotilla, navi italiane in partenza da Sicilia
00:01:30 min
| 2 ore fa
Timeline, lo stupro di San Zenone al Lambro e la Flotilla in partenza da SiracusaTimeline, lo stupro di San Zenone al Lambro e la Flotilla in partenza da Siracusa
cronaca
Timeline, lo stupro di San Zenone al Lambro e la Flotilla in partenza da Siracusa
00:20:56 min
| 2 ore fa
Droga ed estorsioni a Salerno, 88 arrestiDroga ed estorsioni a Salerno, 88 arresti
cronaca
Droga ed estorsioni a Salerno, 88 arresti
00:01:07 min
| 3 ore fa
ERROR! Volto Santo, tra i crocefissi più antichi ritrova il coloreERROR! Volto Santo, tra i crocefissi più antichi ritrova il colore
cronaca
Volto Santo, tra i crocefissi più antichi ritrova il colore
00:01:40 min
| 4 ore fa
Maltempo in Umbria, torrenti esondati e abitazioni allagateMaltempo in Umbria, torrenti esondati e abitazioni allagate
cronaca
Maltempo in Umbria, torrenti esondati e abitazioni allagate
00:00:21 min
| 6 ore fa
Coppia di turisti ebrei aggredita a Venezia, sgomenta la comunità ebraica localeCoppia di turisti ebrei aggredita a Venezia, sgomenta la comunità ebraica locale
cronaca
Coppia di turisti ebrei aggredita a Venezia, sgomenta la comunità ebraica locale
00:01:09 min
| 5 ore fa
ERROR! SRV SCUOLA E SOSTEGNIERROR! SRV SCUOLA E SOSTEGNI
cronaca
Scuola, al via al Nord con pochi insegnanti di sostegno
00:01:52 min
| 1 ora fa
Il trapper Baby Gang arrestato a Milano: trovato con pistolIl trapper Baby Gang arrestato a Milano: trovato con pistol
cronaca
Il trapper Baby Gang arrestato a Milano: trovato con pistola
00:01:14 min
| 6 ore fa
ERROR! T13110925ERROR! T13110925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 dell'11 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 7 ore fa
Dda Salerno, operazione antimafia: 88 misure cautelariDda Salerno, operazione antimafia: 88 misure cautelari
cronaca
Dda Salerno, operazione antimafia: 88 misure cautelari
00:00:40 min
| 9 ore fa
ERROR! SRV INCIDENTE PROBATORIO GARLASCOERROR! SRV INCIDENTE PROBATORIO GARLASCO
cronaca
Delitto Garlasco, trovate 8 impronte digitali su spazzatura
00:01:48 min
| 9 ore fa
ERROR! Violenza sessuale nel Lodigiano, fermato 25enneERROR! Violenza sessuale nel Lodigiano, fermato 25enne
cronaca
Violenza sessuale nel Lodigiano, fermato 25enne
00:01:58 min
| 1 ora fa
La Global Sumud Flotilla parte dalla Sicilia. Nel Mediterraneo centrale l'incontro con le altre imbarcazioni degli attivistiLa Global Sumud Flotilla parte dalla Sicilia. Nel Mediterraneo centrale l'incontro con le altre imbarcazioni degli attivisti
cronaca
Global Sumud Flotilla, navi italiane in partenza da Sicilia
00:01:30 min
| 2 ore fa
Timeline, lo stupro di San Zenone al Lambro e la Flotilla in partenza da SiracusaTimeline, lo stupro di San Zenone al Lambro e la Flotilla in partenza da Siracusa
cronaca
Timeline, lo stupro di San Zenone al Lambro e la Flotilla in partenza da Siracusa
00:20:56 min
| 2 ore fa
Droga ed estorsioni a Salerno, 88 arrestiDroga ed estorsioni a Salerno, 88 arresti
cronaca
Droga ed estorsioni a Salerno, 88 arresti
00:01:07 min
| 3 ore fa
ERROR! Volto Santo, tra i crocefissi più antichi ritrova il coloreERROR! Volto Santo, tra i crocefissi più antichi ritrova il colore
cronaca
Volto Santo, tra i crocefissi più antichi ritrova il colore
00:01:40 min
| 4 ore fa
Maltempo in Umbria, torrenti esondati e abitazioni allagateMaltempo in Umbria, torrenti esondati e abitazioni allagate
cronaca
Maltempo in Umbria, torrenti esondati e abitazioni allagate
00:00:21 min
| 6 ore fa
Coppia di turisti ebrei aggredita a Venezia, sgomenta la comunità ebraica localeCoppia di turisti ebrei aggredita a Venezia, sgomenta la comunità ebraica locale
cronaca
Coppia di turisti ebrei aggredita a Venezia, sgomenta la comunità ebraica locale
00:01:09 min
| 5 ore fa
ERROR! SRV SCUOLA E SOSTEGNIERROR! SRV SCUOLA E SOSTEGNI
cronaca
Scuola, al via al Nord con pochi insegnanti di sostegno
00:01:52 min
| 1 ora fa
Il trapper Baby Gang arrestato a Milano: trovato con pistolIl trapper Baby Gang arrestato a Milano: trovato con pistol
cronaca
Il trapper Baby Gang arrestato a Milano: trovato con pistola
00:01:14 min
| 6 ore fa
ERROR! T13110925ERROR! T13110925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 dell'11 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 7 ore fa
Dda Salerno, operazione antimafia: 88 misure cautelariDda Salerno, operazione antimafia: 88 misure cautelari
cronaca
Dda Salerno, operazione antimafia: 88 misure cautelari
00:00:40 min
| 9 ore fa
ERROR! SRV INCIDENTE PROBATORIO GARLASCOERROR! SRV INCIDENTE PROBATORIO GARLASCO
cronaca
Delitto Garlasco, trovate 8 impronte digitali su spazzatura
00:01:48 min
| 9 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità