Le immagini più crude sono state tagliate dagli investigatori, ma la violenza dei 5 aggressori, tutti minorenni, che picchiano brutalmente due loro coetanei appaiono estremamente chiare. L'ennesima baby gang agisce a Roma, ed è composta da minorenni tra i 16 e i 17 anni, adolescenti che non si sono accontentati di aggredire ed umiliare in due diversi episodi 3 loro coetanei, ma che hanno condiviso i video delle aggressioni attraverso chat intercettate, però, dalle forze dell'ordine. Sono stati quindi gli investigatori del commissariato Colombo a lavorare a ritmo serrato sulle immagini, per rintracciare vittime ed autori dei pestaggi, che picchiano per divertirsi, scegliendo a caso, forti del branco, ed ora identificati e denunciati all'Autorità Giudiziaria per lesioni personali e minacce aggravate. Le due aggressioni risalgono allo scorso ottobre e sono avvenute in due quartieri della capitale abbastanza centrali: Testaccio e San Paolo, mentre gli aggressori provenivano da zone più periferiche. La maggior parte da famiglie con genitori pregiudicati e in condizioni dunque di disagio sociale. Le vittime, invece, non avevano denunciato i pestaggi, spaventati, ma anche imbarazzati dalle botte subite. I video, pubblicati dalla Polizia di Stato, hanno però anche uno scopo preciso: individuare la terza vittima, quella del pestaggio più violento, avvenuto al mercato Testaccio. È ancora senza un nome, gli investigatori sperano voglia presentarsi e denunciare, anche per cercare di identificare le altre persone presenti, che riprendono con il cellulare ma non partecipano agli assalti del branco.