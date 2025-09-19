Bambino caduto a scuola a Genova, condizioni critiche

1 ora fa

Sono critiche ma stabili, fa sapere l'Ospedale Gaslini di Genova, le condizioni del bambino di 7 anni caduto giovedì mattina dal terrazzino della sua scuola. Per tutta la giornata la squadra mobile ha ispezionato l'istituto comprensivo De Amicis di Voltri. Il primo obiettivo è comprendere la dinamica dell'incidente. Un testimone ha visto il bambino su questo cornicione. Stava camminando quando ha perso l'equilibrio ed è caduto. Un volo di oltre 6 metri che si è concluso qui sull'asfalto, ma non è ancora chiaro come il bambino sia arrivato lassù. "No, non si è ancora compresa e ripeto c'è un'indagine in corso, c'è molto riserbo, come penso possiate immaginare tutti, è una scuola molto frequentata, tra l'altro un'ottima scuola. E naturalmente i bambini sono abbastanza scioccati, anche perché poi ovviamente c'è stata tutta una rincorsa di notizie". Quest'ala della scuola ospita il Polo Res che accoglie bambini fragili con necessità di sostegno. L'altra mattina c'erano 8 ragazzini e 11 adulti, tra operatori sanitari e maestri, ma non l'insegnante del bimbo di 7 anni, rimasto a casa perché malato. Lui era stato affidato ad altri maestri. Evidentemente in un momento di distrazione è sfuggito al loro controllo ed è salito al piano superiore. Gli inquirenti vogliono anche capire come mai un luogo così pericoloso, che porta al terrazzino, fosse facilmente accessibile a dei bambini.

