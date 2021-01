Bambino Gesù: anticorpi su 100% vaccinati con seconda dose

La soddisfazione per i risultati ottenuti è alta, probabilmente perché anche questa è una prova scientifica dell'efficacia del vaccino che rappresenta la risposta definitiva alla pandemia. A presentarla l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, che ha effettuato studi specifici dopo la somministrazione di prima e seconda dose. Abbiamo notato che dopo 28 giorni dalla prima somministrazione tutti gli operatori sanitari analizzati hanno alti titoli anticorpali, probabilmente protettivi, il sistema immunitario si è messo in moto già 7 giorni dopo la prima somministrazione e ha già prodotto le celluche che orchestrano l'intero sistema immunitario e, cosa non irrilevante, dopo il quattordicesimo giorno dala prima somministrazione, non ci sono stati più i casi di infezione tra gli operatori sanitari vaccinati. In sintesi lo studio documenta dunque, che a 21 giorni dalla somministrazione a circa 3000 operatori sanitari della prima dose del vaccino anti SARS Cov 2, il 99% di questi ha sviluppato anticorpi contro il virus. La seconda dose è stata finora somministrata a circa 1500 operatori in questo caso a 7 giorni di distanza gli anticorpi sono stati sviluppati dal 100% dei vaccinati valutati.