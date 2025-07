Banco energia a fianco di Legambiente contro cooling poverty

Banco dell'Energia è una fondazione nata con l'obiettivo di contrastare la povertà energetica. Per povertà energetica intendiamo la difficoltà delle famiglie vulnerabili ad accedere a quelli che sono i servizi energetici primari, come per esempio illuminare la propria abitazione oppure riscaldarla. E proprio in questo sistema multidimensionale si inserisce il tema della povertà energetica estiva. Come Banco riteniamo sia molto importante migliorare il benessere delle persone anche in situazioni come, per esempio, le ondate di calore. E quindi abbiamo promosso diversi progetti che vanno proprio in questa direzione. L'iniziativa di Legambiente per noi è importantissima perché andare a sensibilizzare le istituzioni, per esempio, sul tema del benessere durante l'estate è fondamentale. Migliorare le città, migliorare il verde per, appunto, favorire il benessere e la coesione sociale, ma anche andare a intervenire attraverso il sistema delle associazioni per sensibilizzare su questa tematica. .