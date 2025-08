Bologna, smantellate due bande di ladri d'appartamenti

Due bande di ladri specializzati nei furti in appartamento sono state smantellate a Bologna dalla polizia, che ha arrestato otto uomini, tutti di origine georgiana, in due distinte operazioni condotte dalla squadra mobile e dalle volanti. La prima è del 29 luglio, quando al termine di un'indagine sono stati fermati quattro uomini (tutti irregolari sul territorio nazionale e con precedenti specifici), indagati per due furti in abitazione, avvenuti in zona Bolognina e a San Lazzaro. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di grimaldelli, torce, denaro contante per 1.400 euro e varia refurtiva tra cui monili in oro, orologi di lusso, accessori firmati e monete preziose. La seconda banda è stata arrestata all'alba di domenica 3 agosto, quando altri quattro cittadini georgiani sono stati colti in flagrante in un condominio in zona San Ruffillo, mentre tentavano di introdursi in alcuni appartamenti.