Bandiera blu 2025, 246 località ottengono il riconoscimento

Sono 487 le spiagge italiane che hanno conquistato la bandiera blu per il 2025. 246 comuni e 84 approdi turistici hanno incassato l'ambito riconoscimento che significa mare eccellente, certificato ARPA negli ultimi 4 anni, ma anche efficienza nella depurazione, nella gestione dei rifiuti, del territorio e della sicurezza dei bagnanti. Numeri che crescono rispetto a un anno fa e corrispondono a circa l'11,5% delle spiagge premiate nel mondo. Sono 10 in più rispetto al 2024 le località che hanno ottenuto il vessillo con 15 new entry, tra cui Cattolica, Sarpi, San Teodoro e Messina, e cinque mancate riconferme che vedono spiccare Paestum e Lipari. E se la Liguria perde una bandiera e ottiene 33 località, la Puglia ne incassa 27 e vanta anche tre nuovi ingressi. Con 23 bandiere blu c'è poi la Calabria che conquista anche tre nuovi piazzamenti. Sono 32 i criteri del programma sulla base dei quali la bandiera blu viene assegnata dalla Foundation for Environmental Education e vengono aggiornati periodicamente in modo da spingere le amministrazioni locali ad impegnarsi per risolvere e migliorare nel tempo i problemi legati alla gestione del territorio al fine di una sempre attenta salvaguardia dell'ambiente. Intanto già si guarda agli obiettivi individuati per il prossimo triennio mobilità e città sostenibili, vita sulla terra e sott'acqua e lotta contro il cambiamento climatico. .