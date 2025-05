Barbiere scomparso, autopsia su corpo trovato nel Barese

L'autopsia dei resti carbonizzati proseguirà per giorni. Sara Sablone, anatomo patologo dell'Istituto di medicina legale del Policlinico di Bari, confronterà i dati genetici di Francesco di Viesti, il barbiere ventiseienne scomparso da Barletta lo scorso 25 aprile con il corpo dell'uomo trovato carbonizzato nelle campagne tra Canosa di Puglia e Minervino Murge nel barese. Lo scorso 29 aprile. Gli esami saranno fondamentali per stabilire con certezza l'identità della vittima, ma anche le cause del decesso, la presenza di lesioni da arma da fuoco e per stabilire la dinamica dell'omicidio. Le indagini sono affidate alla Direzione distrettuale antimafia di Bari, con il supporto operativo della squadra mobile di Andria. L'ipotesi di reato è omicidio aggravato dal metodo mafioso, il cadavere completamente distrutto dalle fiamme, lasciava ipotizzare per la corporatura e alcuni dettagli che potesse trattarsi proprio del ventiseienne barlettano. Accanto al corpo erano stati trovati resti di copertoni bruciati, un particolare che richiama l'esecuzione mafiosa. Per ricostruire le ultime ore di vita della vittima sono stati acquisiti i tabulati telefonici e le immagini del sistema di videosorveglianza del salone da barbiere in cui la vittima lavorava col padre. Cinque sono le persone finite sotto inchiesta, un pregiudicato 55enne, un 25enne di Barletta, che poche settimane fa aveva aggredito per vendetta un uomo con una mazza da baseball, e poi un 40enne di origini albanesi già condannato per agguato armato, e due barlettani, padre e figlio di 57 e 21 anni, precedenti per reati contro il patrimonio e droga. .