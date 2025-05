Barbiere scomparso, riconosciuto bracciale su corpo carbonizzato trovato nel Barese

Sarebbero di Francesco di Viesti il braccialetto e la collanina rinvenuti sul corpo carbonizzato trovato il 29 aprile scorso in una grotta nelle campagne fra Canosa e Minervino. Lo sostengono i genitori del ragazzo, chiamati a riconoscere quelli che potrebbero essere i resti del ventiseienne scomparso lo scorso 25 aprile. Ora bisognerà attendere l'accertamento medico legale a partire dall'esame del DNA che sarà svolto da Sara Sablone presso il Policlinico di Bari. Solo così si potrà dire con esattezza se il corpo carbonizzato appartiene al parrucchiere incensurato. Le indagini sono affidate alla Direzione distrettuale antimafia di Bari, con il supporto operativo della squadra mobile di Andria. L'ipotesi di reato e omicidio aggravato dal metodo mafioso, il cadavere completamente distrutto dalle fiamme, lasciava ipotizzare che potesse trattarsi proprio del ventiseienne barlettano. Accanto al corpo sono stati trovati resti di copertoni bruciati, un particolare che richiama l'esecuzione mafiosa. Cinque le persone finite sotto inchiesta, un pregiudicato cinquantacinquenne, un venticinquenne di Barletta, che poche settimane fa aveva aggredito per vendetta un uomo con una mazza da baseball e poi un quarantenne di origini albanesi già condannato per agguato armato e due barlettani, padre e figlio, di 57 e ventun anni entrambi con precedenti contro il patrimonio e droga. .