Barca contro briccola, morta 56enne a Venezia

Gli accertamenti della velocità di navigazione e della traiettoria seguita saranno determinanti per ricostruire la dinamica del drammatico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato in Laguna e per determinarne le cause. Un'imbarcazione alimentata a motore con a bordo tre persone, due uomini di 45 anni e una donna di 56, mentre procedeva tra Torcello e Ca'Noghera nei pressi dell'aeroporto di Venezia improvvisamente e per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro una briccola uno dei tanti pali in legno tipici della laguna utilizzati per indicare i canali. A seguito dello schianto, le tre persone a bordo della barca sono finite in mare. Una di loro ha perso la vita Anna Rita Panebianco, 56 anni, originaria di Bari, manager di un noto locale di piazza San Marco. Le altre due persone sbalzate fuori dalla barca dopo l'impatto, sono rimaste ferite. Sul posto i Vigili del Fuoco e il personale sanitario. Le indagini sono affidate agli uomini del Nucleo Natanti dei Carabinieri di Venezia. Tra le ipotesi un riflesso del sole che potrebbe aver confuso il conducente della barca. "Il cordoglio del Sindaco di tutta l'amministrazione di tutti i cittadini alla famiglia. Una tragedia veramente per la nostra città". .