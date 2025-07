Barcellona, catturato Andrea Cavallari

È stato catturato a Barcellona Andrea Cavallari, uno dei condannati per la strage di Corinaldo, evaso nei giorni scorsi, dopo aver ottenuto un permesso per discutere la tesi di laurea all'università di Bologna. Il giovane è stato fermato in strada nella tarda mattinata di giovedì 17/07. Cavallari era stato condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi per la tragedia avvenuta nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo nelle Marche, l'8 dicembre 2018. Quella sera, prima del concerto del rapper Sfera Ebbasta, il giovane aveva spruzzato dello spray al peperoncino insieme ad una banda di coetanei di età compresa tra i 19 e i 22 anni, specializzati in rapine. La sostanza urticante aveva suscitato il panico tra la folla, causando sei morti e oltre 60 feriti. Tra le vittime vi erano cinque adolescenti e una donna adulta che aveva accompagnato la figlia 11 enne al concerto. Cavallari, che adesso ha 26 anni, era detenuto nel carcere della dozza di Bologna e intanto stava seguendo un percorso di studi in Scienze Giuridiche all'ateneo della stessa città. Lo scorso 03/07 aveva ottenuto un permesso per discutere la tesi di laurea, ed era uscito senza la scorta della Polizia Penitenziaria, accompagnato dai familiari. Al termine della cerimonia aveva fatto perdere le tracce ed era da allora ricercato. .