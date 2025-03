A Bari, in via De Amicis, una palazzina ha ceduto ed è crollata su se stessa. La struttura, ritenuta pericolante, era stata sgomberata il 24 febbraio con un’ordinanza del Comune. I vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo per cercare tra le macerie una donna ultrasettantenne rimasta ad abitare al suo interno nonostante il divieto. .