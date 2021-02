Bari, in diecimila per 500 posti da infermiere

- Da dove venite? - Mottola, in provincia di Taranto. - Lecce. - Da Bisceglie. - Questo concorso lo aspettavamo da una marea di tempo e quindi non lo perdiamo. - Lo vogliamo fare. - Seppur dimezzato dall'emergenza covid, quello dei partecipanti al concorso unico regionale per infermieri in Puglia resta un esercito: quasi 10000 candidati, gli iscritti erano 17200 spalmati su 5 giornate, ciascuna divisa in due turni. 1900 i banchi sistemati a debita distanza in un'area della Fiera del Levante, grande quanto tre campi di calcio, percorsi guidati in entrata e uscita. C'è persino la zona nursery per le candidate mamme. L'esame tra scritto e prova pratica dura poco più di un'ora e viene corretto in diretta streaming. 566 i posti in palio, ma alla fine saranno di più. - Perché i 566 posti messi a concorso risalgono a un'altra era possiamo dire. Adesso ne abbiamo grande bisogno. Quindi sicuramente, tra l'altro questa è una graduatoria regionale, si andrà a chiamare ben oltre i 566 vincitori. Si scorrerà questa graduatoria che si andrà a formare degli idonei, fino a saturare tutte le necessità.