Bari, smartwatch per proteggere le donne vittime di violenza

Si chiama Mobile Angel ed è un normale smartwatch collegato alla centrale operativa dei Carabinieri. Ruota attorno a questo dispositivo elettronico, il progetto contro la violenza di genere che a Bari vedrà collaborare Procura, Carabinieri, Regione e centri antiviolenza. "È molto importante che veramente questo rispetto della persona umana diventi un patrimonio comune. Noi ovviamente agiamo con gli strumenti penali che sono la parte peggiore, però anche questi sono necessari, è uno scudo necessario". Il progetto finanziato dalla Regione affida alla Procura la scelta delle potenziali vittime da proteggere. "La scelta delle donne che saranno dotate del dispositivo avviene, con decisione della Procura. È chiaro che la Procura ha sia diciamo informazioni proprie che si avvarrà, delle informazioni che perverranno dai centri antiviolenza". Quindi secondo uno schema che la Soroptimis, associazione impegnata nella lotta alla violenza di genere tra i promotori del progetto ha già sperimentato in altre città italiane, toccherà ai Carabinieri monitorare il funzionamento dello smartwatch. "Assegnare questo strumento è un semplice smartwatch un anonimo smartwatch, che è in collegamento costante con la centrale operativa dell'Arma dei Carabinieri di Bari e che si attiva a un semplice strattone piuttosto che a un segnale d'allarme ben definito, credo che influisca molto positivamente sulla sensazione di sicurezza che provano le donne una volta che denunciano". .