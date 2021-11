Nel Policlinico di Bari, questo è un sabato di vaccinazioni no stop. Con 42 ambulatori dedicati a pazienti fragili e care givers. "Oggi vacciniamo oltre 3000 fragili. Il Policlinico conferma l'impegno che ha continuato ad avere in questo ultimo periodo. Considerate che l'Azienda Universitaria Ospedaliera Policlinico, è la prima azienda in Italia per numero di vaccinazioni effettuate presso un hub ospedaliero universitaria." In Puglia la campagna per le terze dosi è ormai lanciatissima, ma la buona notizia è che cresce ogni giorno anche il numero dei nuovi vaccinati. "Sta aumentando in modo significativo il numero delle prime dosi somministrate. Questo Trend è iniziato dal giorno dopo la pubblicazione del decreto sul Green-pass, che è stato uno degli elementi che anche se in modo forzoso ha convinto molti cittadini a iniziare il percorso vaccinale." In coda per la terza c'è anche il Governatore pugliese Michele Emiliano che non sembra al momento particolarmente preoccupato dalla nuova variante sudafricana. "È chiaro che, come tutte le varianti che si affermano, è più contagiosa delle altre perchè altrimenti non si affermerebbe. Però questo non vuol dire che provoca necessariamente situazioni di particolare pericolo e in ogni caso siamo in grado di affrontare qualunque cosa anche perché tutti i laboratori che producono i vaccini stanno studiando la capacità di questa variante di resistere al vaccino.