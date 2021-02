Basilicata zona rossa, sindaco Matera: non condivido scelta

Non condividiamo fino in fondo. Eravamo zona gialla, siamo passati in zona rossa per un'incidenza RT di alcuni territori, di alcune città. Abbiamo dei casi positivi anche con la variante, però si poteva fare come in altre regioni, Lombardia, Toscana, cioè circoscrivere l'area rossa solo in quelle città e in quei territori. Tutta la regione zona rossa, diciamo, mette anche un po' in difficoltà le attività produttive, i commercianti, siamo una città turistica, vogliamo riprendere, insomma, anche il turismo. Quindi, questa scelta ci mette un po' in difficoltà. Speriamo che duri il meno possibile.