Bayesian, lunedì iniziano operazioni di recupero del veliero

Le operazioni propedeutiche per il recupero del Bayesian, il veliero colato a picco nell'agosto scorso davanti alle coste di Porticello, nel palermitano, inizieranno lunedì. Prima una nave con attrezzature specialistiche si occuperà di rimappare con precisione il fondale sul quale è adagiato lo scafo, poi inizierà il lavoro dei sommozzatori che dovranno tagliare l'enorme albero di 75 metri per consentire ad una chiatta che è in viaggio dall'Olanda di sollevarlo grazie alla gru che trasporta. Un lavoro che sarà molto lungo e complesso, anche perché all'interno dei serbatoi del Bayesian sono ancora presenti migliaia di litri di carburante. Il veliero è affondato la notte del 19 agosto del 2024: una tempesta improvvisa e violentissima lo ha colto di sorpresa, lo yacht di lusso è colato a picco in pochi minuti. 6 le vittime, tra loro il magnate inglese della cybersecurity Mike Lynch. La Procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. 3 gli indagati: il capitano e due membri dell'equipaggio. Dietro l'affondamento per i magistrati potrebbe esserci un errore umano, forse una paratia lasciata aperta. Per questo, per capire cosa sia successo, sarà necessario esaminare attentamente lo scafo che una volta recuperato verrà portato in un hangar del porto di Termini Imerese e verrà messo a disposizione degli esperti e dei periti. .