Bayesian, slitta recupero relitto affondato a Porticello

Il recupero del Bayesian, lo yacht affondato il 19 agosto scorso al largo di Porticello, slitta ancora. Sembra una maledizione, ma le operazioni di recupero del veliero di lusso, colato a picco in pochi minuti durante una violenta tempesta, vanno sempre più a rilento. La data prevista per poter rivedere lo scafo recuperato dai fondali, era inizialmente il 18 maggio. Poi una nuova tragedia e lo stop ai lavori. Un sub olandese che lavorava per un'azienda dei Paesi Bassi, incaricata del taglio dell'albero, muore sott'acqua durante il suo primo giorno di lavoro. La Procura di Termini Imerese che, sull'affondamento del Bayesian ha già aperto un'inchiesta, è stata costretta ad aprirne un'altra per la morte del subacqueo. Tre persone, legali rappresentanti dell'azienda, sono state indagate per l'omicidio colposo. L'azienda, secondo i primi accertamenti, non avrebbe rispettato le regole della sicurezza sul lavoro. I tempi del recupero, dunque, si sono allungati ulteriormente e adesso, stando alle ultime informazioni, il veliero dovrebbe essere tirato su intorno al 15 giugno. Solo dopo il suo ripescaggio dai fondali gli esperti nominati alla Procura potranno chiarire le cause dell'affondamento costato la vita a 7 persone. Tra loro il magnate inglese della cyber security Mike Lynch. Per la tragedia sono tre gli indagati: il comandante del Bayesian e due membri dell'equipaggio. .