Bellezza e magrezza, cosa ne pensano le nuove generazioni

Qual è tra questi il vostro fisico ideale? Due o tre. Due o tre tre. Primo impatto di dire il tre rispecchia i canoni del fisico che mi piacerebbe avere la figura. Uno intesa esatto, il mio è il quarto, per me il numero tre numero tre um per me numero due. Il vostro peso, il vostro aspetto fisico vi influenza mai durante le vostre giornate, nella vostra quotidianità? Sì, mi faccio anche abbastanza paranoie su questo. Da una scala da uno a dieci direi sette o otto. Io tipo fino a qualche anno fa uso tipo novanta qualcosa sono tipo sessanta e qualcosa. Quindi adesso sono proprio tranquillo, no? Sì, io mi peso regolarmente più volte a settimana per mantenere il peso e recentemente ho cambiato regime alimentare e ho perso peso. No, non mi peso quasi mai. Non ce l'hai la bilancia diversa. Ero magrissima, ero sotto peso, per cui mi vedrei magra ancora. Secondo voi oggi la magrezza è un canone estetico ricercato o stiamo cambiando? Secondo me ancora ricercato un po', magari meno rispetto a prima, però ancora un po'? Sì, sono molte case di moda che cercano modelli anche curvi, eccetera. C'è stata una fase in cui essere magra era un po', la priorità di tutti, mentre adesso sta tornando in primo piano la salute? Sì, anche no. Cioè è importante essere in forma, poi magari qualche chiletto in più non è un problema. Ognuno è libero di trovare la sicurezza dove vuole. .