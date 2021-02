Dopo un lungo periodo in cui sostanzialmente avevamo una stagnazione oggi osserviamo un inizio di ripresa. RT è stabilmente sopra uno, cresce di giorno in giorno. Oggi 1,16, ma abbiamo visto che i casi di questa settimana sono circa il 40% di più negli stessi giorni della settimana precedente. Il 13% dei casi viene dal mondo scolastico, nella scuola osserviamo un trend di crescita che ha anticipato quella della popolazione generale, esattamente come avvenuto nella seconda ondata.