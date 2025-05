Un giovane 26enne, Riccardo Claris, è stato accoltellato a morte nella notte del 4 maggio a Bergamo, nei pressi dello stadio. L’aggressione sarebbe avvenuta dopo un litigio legato al tifo calcistico. I soccorsi sono arrivati in via Ghirardelli poco dopo l’una, ma il giovane era già deceduto. Un 18enne si è presentato in caserma ed è stato arrestato.