Bergamo, confessano i due assassini di Luciano Muttoli

Avrebbe reagito ad una rapina Luciano Muttoni, il cinquantottenne trovato morto domenica mattina nella sua abitazione a Val Brembo, in provincia di Bergamo. Un omicidio avvenuto per poco più di 50 euro quanto la vittima aveva nel portafoglio, oltre al telefonino e alla sua auto. Due uomini, un italiano di 25 anni e un polacco di 24, avrebbero ammesso alle forze dell'ordine di aver aggredito la vittima a calci e pugni, colpendola anche al capo con una pistola scacciacani perché aveva cercato di reagire alla rapina. Il ragazzo italiano era già noto alle forze dell'ordine e aveva precedenti penali, il complice di origini polacche residente in provincia di Monza e Brianza. I carabinieri hanno trovato in un campo a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, la scacciacani, che potrebbe essere stata l'arma usata come oggetto contundente per colpire e uccidere Muttoni. L'omicidio sarebbe avvenuto la sera del 7 marzo, ma la scoperta del corpo è avvenuta solo 48 ore dopo dalla fidanzata dell'uomo, che non riusciva a contattarlo appunto da venerdì. L'uomo, disoccupato da tempo, affittava per brevi periodi la sua casa e svolgeva anche un servizio di taxi proprio con la sua golf. Il primo fermato l'italiano di 25 anni, ha ammesso le proprie responsabilità e ha fornito indicazioni utili al ritrovamento del proprio giubbotto, macchiato di sangue di alcuni documenti sottratti alla vittima e dell'arma del delitto. Il polacco è stato prelevato dai carabinieri in una comunità terapeutica in provincia di Monza e Brianza, dove svolgeva saltuariamente attività di aiuto educatore e ha confermato la versione fornita dal primo indagato. Il giovane italiano conosceva la vittima perché aveva dormito alcune volte con alcuni amici nell'appartamento, che la vittima affittava. Credeva avesse contanti in casa e quindi ha organizzato la rapina con l'aiuto del polacco conosciuto per l'occasione. .