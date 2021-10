Inaugurata a Bergamo nuova sede Accademia Guardia di Finanza

Sono 57 azioni che abbiamo...cioè 57 i progetti che stiamo portando, che abbiamo concepito e che sostanzialmente sono egualmente ripartiti su quattro aree fondamentali. Un'area che ovviamente riguarda la mission, il cuore, il DNA, il motivo per il quale esiste la Guardia di Finanza e che quindi riguarda la parte operazionale e delle partnership internazionali. C'è poi una parte fondamentale perché guarda al futuro, che è la parte analisi e tecnologia, quindi lo sviluppo analisi e tecnologia, intelligenza artificiale e così via. C'è una parte che riguarda ovviamente il personale, che rappresenta poi ovviamente la base sulla quale costruire un qualcosa di importante, e c'è la parte relativa al benessere organizzativo che vuol dire mettere i nostri uomini alle migliori condizioni possibili, nelle più confortevoli e gradevoli condizioni possibili per rendere al massimo.