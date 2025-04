A Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, durante il corteo del 25 aprile, i partecipanti hanno cantato Bella ciao nonostante il divieto imposto dal Comune in segno di lutto per la morte di Papa Francesco. L'Anpi locale ha contestato lo stop, definendo il brano "un canto d'amore" e criticando la mancanza di indicazioni ufficiali sul silenzio .