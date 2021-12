Bianchi: Fila per tamponi al Niguarda

In questo momento direi che c'è un traffico abbastanza fluente, seppur continuo, però abbastanza ordinato, che è aumentato esponenzialmente negli ultimi giorni, tant'è che abbiamo dovuto, in qualche modo, ampliare anche l'offerta di questo centro diciamo di drive-in e tenendo in qualche modo l'apertura, ampliando l'apertura, alle ore 19:30. Diciamo che sta aumentando la richiesta, proprio probabilmente anche in funzione del fatto che la diffusività è maggiore di questa tpologia di virus e quindi, ovviamente, le persone tendono ad essere prevenute e accedono con maggior facilità, a quello che è l'offerta di effettuare un tampone.