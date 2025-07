Bibbiano, il paese dopo assoluzioni caso affidi

Come l'avete vissuta in questi anni? "Non bene, perché è stata toccata anche una delle mie sorelle e quindi non bene". Insomma, sono un po' delle soluzioni che lasciano un po' perplessi, però, diversamente non si può neanche dire diversamente, insomma". Non si parla d'altro a Bibbiano il giorno dopo la sentenza che smonta il castello accusatorio dell'inchiesta Angeli e Demoni. 11 assoluzioni nel processo di primo grado sui presunti affidi illeciti di minorenni sottratti per interessi economici alle loro famiglie, come un'ombra gettata sul paese il cosiddetto Sistema Bibbiano, secondo chi ci vive oggi a sei anni di distanza è difficile da cancellare. "E' stata montata su molto, male, nel senso che ci hanno massacrato. Prima Bibbiano non lo conosceva nessuno, sarebbe la culla del Grana dove è nato Parmigiano Reggiano è nato qua a Bibiano. E adesso invece Bibiano dappertutto lo ricordano, lo conoscono come questa cosa qui". Oltre 100 i capi di imputazione, fino a di Reggio Emilia hanno condannato solo tre di loro e con pena sospesa. L'ex responsabile dei servizi sociali dell'Unione Valdenza Federica Anghinol. a due anni. L'assistente sociale Francesco Monopoli ha un anno e otto mesi, entrambi per falso in atto pubblico e la neuropsichiatra Floriana Murru a cinque mesi per rivelazione di segreto. Già assolto in via definitiva dalla Cassazione l'imputato principale Claudio Foti, lo psicoterapeuta, fondatore della onlus Ansel e Gretel. Ora l'assoluzione anche per l'ex moglie. Nadia Bolognini. Accusato di abuso d'ufficio era finito ai domiciliari e poi uscito dall'inchiesta il Sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, Partito Democratico. La vicenda dei presunti affidi illeciti era finita al centro dello scontro politico nazionale. Una comunità strumentalizzata la convinzione anche questo in paese è motivo di amarezza. "Sono cose politiche e a me la politica non dice niente. motivo di amarezza. "Sono cose politiche e a me la politica non dice niente". .