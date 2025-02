Bici dai Murazzi, Legale: Ulinici non ricorre, giusto pagare

"Victor ha deciso di non ricorrere per Cassazione, qualunque sia l'esito. Anche se ci fossero degli elementi che lo consentirebbero, lui non vuole ricorrere in Cassazione". "Perché?" "Perché lui ha capito, contrariamente a quello che a volte si è detto, ha capito che, insomma, lui è stato l'autore di questo gesto, certamente non voluto, ma ha compreso benissimo la gravissima entità del danno procurato, e quindi ritiene che sia giusto pagare. Lui ha insistito molto sul fatto, e questo è vero, che non è che si era prospettato questo risultato. Per loro era uno scherzo, iniziale, ancorché sanzionabile sotto il profilo della prevedibilità dell'evento. Però nella loro testa era rimasta tale. Le conseguenze sono state drammatiche". .