Bimbo disperso a Cavallino Treporti, recuperato corpo

59 minuti fa

L'ultimo barlume di speranza si è spento poco prima delle tre del mattino. Il corpo senza vita del piccolo Carlo Panizzo, di sei anni, è stato trovato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco a 100 metri dalla battigia, vicino al punto in cui il bambino era scomparso lunedì 11/08. Il corpo adagiato sul fondo a circa due metri di profondità del piccolo Carlo, al mare insieme alla famiglia a Cavallino Treporti, in provincia di Venezia, si erano perse le tracce intorno alle 16. Stava facendo il bagno, la madre ha spostato lo sguardo solo per pochi istanti, il tempo di tornare a cercarlo con gli occhi e il bambino non c'era più. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera di Venezia con una motovedetta e i gommoni. Nelle ricerche è stato utilizzato anche un aereo ATR 42. Decine di bagnanti, per ore, hanno formato una catena umana nel tentativo di rintracciare il bambino, purtroppo, senza esito. .

