Bioparco di Roma, raro avvoltoio papa nato l'8 maggio

Al Bioparco di Roma per la prima volta è avvenuta la rara nascita di un avvoltoio Papa. L’uovo si è schiuso l'8 maggio 2025, proprio il giorno della proclamazione di Papa Leone XIV. Si tratta peraltro di un rapace diffuso anche in Perù, dove il Pontefice ha vissuto per oltre venti anni. Il nome comune dell'avvoltoio si ispira ai colori che lo contraddistinguono, simili a quelli delle vesti papali. Il pulcino si trova in una nursery non visibile al pubblico, sta benissimo, accudito dai guardiani del reparto uccelli. .