Bisceglie, diede fuoco a roulotte uccidendo un uomo, arrestato 37enne

Queste immagini raccontano un terribile omicidio. Un uomo si avvicina ad una roulotte, la ispeziona rapidamente dall'esterno e poi vi dà fuoco, utilizzando pezzi di legno e benzina. Le fiamme divampano nel giro di pochi secondi e non lasciano scampo, purtroppo, a Marino Tatoli, un 50enne che vi si trovava all'interno. Siamo a Bisceglie e questa drammatica sequenza è stata registrata la sera del 22 maggio scorso nell'autoparco di cui la vittima era il custode. La roulotte veniva da lui utilizzata per riposare ed è verosimile, secondo gli investigatori, che l'uomo non avendo cercato la fuga quella sera, per qualche motivo, fosse privo di sensi. Responsabile dell'atroce delitto, secondo la Procura di Trani che ha coordinato le indagini dei Carabinieri del reparto operativo della BAT, il 37enne Carlo Amoruso, che da poche settimane aveva iniziato a lavorare anche lui in quell'autoparco. "L'arrestato aveva alcuni giorni prima spostato una telecamera che era orientata esattamente verso la roulotte che poi è stata incendiata. Non aveva tenuto conto che vi era un'altra telecamera, di un'altra azienda confinante, che in realtà sarebbe stata utile proprio a riprendere la medesima zona. I Carabinieri hanno effettuato una mappatura accurata, questo ci ha consentito di individuare l'ulteriore telecamera e di ricostruire completamente quello che era avvenuto". Il presunto assassino è stato arrestato con l'accusa di omicidio premeditato, commesso con crudeltà e approfittando dello stato di incapacità della vittima. Durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, lasciando ancora oscuro il movente del terribile omicidio. .