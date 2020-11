Bitti, il sindaco: opere del 2013 non sono state sufficienti

Non sono alla ricerca di colpe, le risorse stanziate a suo tempo per i comuni adibiti sono stati in buona parte spesi ma erano risorse per opere minimali diciamo, di ripristino dei danni. Tra l'altro abbiamo già verificato che le opere realizzate dal comune a suo tempo hanno tutte retto, quindi non sono saltate quelle già realizzate, questo ci tengo a precisarlo. Sono a disposizione altri 20 milioni di euro che sono in capo alla regione Sardegna, chiaramente l'auspicio è che le procedure vengano accelerate anche con procedure di emergenza. Il problema vero ora, oggi, alla luce di questo ultimo evento, non sono più sufficienti per mettere in sicurezza il centro abitato.