Blitz antidroga a Catania, 14 arresti. Sequestrate armi

Un fortino in mezzo alle campagne nascosto tra i rovi. Era questa la base operativa di un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga sgominata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania. 14 le persone finite in manette tra il capoluogo etneo e Reggio Calabria. L'organizzazione faceva capo al clan mafioso catanese dei Santapaola Ercolano ed era specializzato nello spaccio di crack, cocaina, hashish, marijuana e skunk. Sequestrato anche un mini arsenale composto da pistole, fucili e decine di munizioni. Gli indagati sono gravemente indiziati a vario titolo per associazione armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni, lesioni aggravate e ricettazione con l'aggravante del metodo mafioso. Numerose anche le estorsioni documentate ai danni di commercianti ed imprenditori che pagavano però senza denunciare. L'inchiesta, coordinata dai Magistrati della DDA di Catania, è ancora in corso. Sono stati scoperti legami con esponenti della 'Ndrangheta calabrese. Nell'operazione sono stati impegnati oltre 200 Carabinieri. .