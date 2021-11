Blitz 'ndrangheta, 100 arresti in tutta Italia

Diverse le Procure in azione: Milano, Firenze, Reggio Calabria contro una delle cosche più accanite della piana di Gioia Tauro, la famiglia Molè e i suoi affiliati. È in Lombardia la loro attività più intensa: Milano, Como, Varese, Brescia, Pavia. Prima fu l'invasione, adesso i meccanismi criminali si strutturano direttamente in quei territori per anni considerati impenetrabili. E fanno sistema. "È la rappresentazione plastica di quello che è attualmente la 'Ndrangheta nei territori dell'Italia Settentrionale e oltre. Un misto di arcaicità, quindi abbiamo in questa indagine ancora le mangiate, il conferimento delle doti, le cariche e le propaggini svizzere, quindi la strategia di espandersi anche in territorio estero. E poi abbiamo la giurisdizione 'ndranghetista quindi tutta una serie di mediazioni mafiose. Mediazioni mafiose che sono richieste da commercianti, imprenditori, titolari di esercizi commerciali. C'è una affermazione che fa uno dei nostri indagati, richiesto di intervenire: "Noi siamo come le raccomandate: arriviamo direttamente a casa". Una frase che in sé contiene tutto il portato di minaccia e autorevolezza rispetto a chi fa richiesta di questi servizi. E poi abbiamo la 'Ndrangheta 2.0: Società per affari". Ad adoperare Polizia di Stato e Nucleo Economico Finanziario della Guardia di Finanza. 100 gli arresti in tutta Italia: 50 a Milano, la city che un anziano magistrato oramai in pensione definì "la vera capitale della 'Ndrangheta". I reati contestati: associazione mafiosa, concorso esterno, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, autoriciclaggio, associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, usura, bancarotta fraudolenta, frode fiscale e corruzione. Sequestrata una tonnellata di cocaina proveniente dal Sudamerica.