Bollate, dopo Pasqua test molecolari salivari su studenti

Obiettivo tornare a scuola in sicurezza. Per questo motivo il Comune di Bollate, alle porte di Milano, ha deciso di sottoporre a test molecolare salivare, alunni piccoli e grandi, insegnanti, personale scolastico e non docente. "I primi 2500 kit saranno consegnati a breve entro la fine di questa settimana e noi entro la settimana successiva avremo modo di consegnare alle famiglie che decideranno di partecipare su base volontaria a questo nostro screening". Il test messo a punto dall'Università Statale di Milano è preciso e ha alla stessa attendibilità del tampone molecolare nasofaringeo, ogni famiglia riceverà in dotazione un kit comprensivo anche di test pungidito che servirà così a realizzare uno screening utile per evitare focolai e riprendere con serenità le lezioni a scuola. "L'importanza del test salivare è principalmente il fatto che noi stiamo parlando di una fascia d'età 6-12 anni, dove moltissimi bambini positivi risultano asintomatici, quindi i bassi numeri che nella scuola si registrano non è detto che poi corrispondano in realtà ai bambini positivi, perchè molti essendo asintomatici non vengono testati. Questo ci permette di avere un'analisi invece, globale e molto più precisa di quello che è la situazione". I costi sono a carico del Comune, il progetto sarà strutturato su due fasi, ad essere coinvolti nel complesso saranno circa 4500 studenti delle scuole primarie e secondarie di Bollate. In questo modo sarà possibile avere una fotografia del gruppo dei ragazzi al rientro a scuola dopo Pasqua, spiega ancora il sindaco Vassallo, e con gli adulti che nel frattempo sono stati vaccinati, si saprà quanti hanno sviluppato gli anticorpi e quanti eventualmente risulteranno positivi.