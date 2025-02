“Oggi il governo ha stanziato 3 miliardi di euro per fronteggiare il caro bollette”, ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video pubblicato sui social. “Con questo intervento le famiglie con reddito fino a 25mila euro di Isee potranno contare nel prossimo trimestre su un sostegno di circa 200 euro. Andiamo incontro anche alle imprese, in particolare tagliamo gli oneri di sistema per le piccole e medie imprese”, ha concluso la premier.