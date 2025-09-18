Bologna, a Skytg24 la sorella di Alessandra Matteuzzi

"Quello che ho sempre sperato era appunto di arrivare a questo punto della giustizia per lei, per tutto quello che ha subito, ancor prima dell'omicidio, per tutte le gravi cose che lui le ha fatto. Le ha reso veramente la vita impossibile. Credo che questa pena sia il minimo che lui debba avere dalla vita, insomma". L'ergastolo per Giovanni Padovani, ora confermato dalla Cassazione, rende giustizia alla famiglia di Alessandra Matteuzzi, perseguitata e uccisa. Il 23/08 del 2022 l'ex compagno la massacrò sotto casa a calci e pugni, la colpì con un martello e con una panchina. La condanna al massimo della pena però non toglie il dolore che rimarrà per sempre. Le parole della sorella Stefania: era al telefono con lei durante l'aggressione. "Quattro anni durissimi perché mia sorella è morta tre anni fa, ma lui è entrato nelle nostre vite l'anno precedente alla morte. Ha distrutto le nostre vite, ha distrutto quella di mia sorella, ma ha distrutto anche la mia". L'educazione al rispetto arrivi dalle istituzioni, ma soprattutto nelle famiglie, nelle scuole, si riparta da qui. "La gelosia non è grave di per sé. È proprio il controllo che lui voleva avere su di lei e lo noto in tantissime storie di femminicidio questo. Questo mi preoccupa molto". Questa sentenza è un punto fermo per gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, legali della famiglia Matteuzzi. Il riconoscimento delle aggravanti, premeditazione, stalking, motivi futili e abbietti: un segnale della giustizia. "Per Padovani, Alessandra doveva essere un oggetto, un pupazzo nelle sue mani, che in ogni momento doveva rendergli conto di quello che faceva, di dov'era e quant'altro. E questo atteggiamento, che qualcuno ha cercato di contrabbandare come un elemento che potesse attenuare le responsabilità, è stato invece ritenuto un elemento che aggrava la responsabilità, un motivo turpe, un motivo abbietto. E questa è una cosa, credo, importante per questa sentenza e per tutti gli altri casi simili che dovessero porsi". "Ai primi segnali di controllo, allontanarsi immediatamente, ai primi. Prima si fa meglio è". .