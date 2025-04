Bologna, anniversario strage centrale Enel Suviana

Una corona di rose bianche e rosse. La portano gli operai. Fiori e lumini davanti al cancello della centrale idroelettrica Enel Green Power di Bargi, sull'Appennino bolognese, il ricordo dei sette lavoratori uccisi da un'esplosione all'ottavo piano interrato un anno fa. Il dolore e la commozione dei familiari e di un'intera comunità. I volti di chi c'era e si è salvato, quelli dei soccorritori, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e le autorità. Il raccoglimento, la preghiera per Adriano Scandellari, Paolo Casiraghi, Alessandro D'Andrea, Vincenzo Garzillo, Mario Pisani, Pavel Petronel Tanase e Vincenzo Franchina. I loro nomi impressi in una targa. "Solo dopo un paio d'ore abbiamo capito realmente che il mio papà era lì. È rimasto tanto dolore, tanta amarezza. È difficile andare avanti. L'assenza, la sofferenza, fa ancora troppo rumore". "Abbiamo fiducia nella Procura e aspettiamo di sapere il perché, almeno di sapere il perché sia successa questa tragedia". A un anno dalla strage l'inchiesta aperta per disastro e omicidio colposo non si è ancora conclusa. Le indagini della Procura di Bologna proseguono a rilento e senza indagati. Cinque piani della centrale, costruiti al di sotto del lago di Suviana, restano allagati e finora non è stato possibile recuperare alcune apparecchiature elettroniche, che potrebbero aiutare a capire cosa sia accaduto. .