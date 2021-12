Bologna, aperti nuovi reparti covid al Sant'Orsola

"Purtroppo come sempre, per il Covid, non si riescono a destinare delle stanze di degenza in maniera progressiva, ma quando si trasforma si deve trasformare un intero reparto. La geriatria con 45 posti letto che ovviamente, vengono sottratti al percorso dei pazienti puliti. Per la terapia intensiva attualmente, noi abbiamo saturato la disponibilità di letti, sono attualmente quattro letti disponibili sui 14 della Covid Intensive Care. Attualmente l'esigenza è più sentita sulla degenza ordinaria, che non sulla terapia intensiva. Il tema delle liste d'attesa e della gravità dei pazienti si pone oggi, secondo me, con la stessa urgenza come il Covid". "Lei parlava di geriatria, come vi organizzerete per questi pazienti?". "Faremo posto in quelli che sono i letti comprimibili. In questo momento stiamo pensando di ridurre un'attività chirurgica di media bassa complessità, che avevamo all'Ospedale di Budrio, delocalizzato come Sant'Orsola e questo ci permetterà di recuperare un numero minimo di letti, 14 posti letto. Stiamo cercando di capire se anche il privato accreditato ci dà una disponibilità, rispetto ai letti che loro utilizzano per l'attività chirurgica e poi purtroppo, dovremmo andare sui letti chirurgici, diciamo così, più pesanti". "Quindi vuol dire meno posti per chi deve operarsi?". "Per forza. Questo purtroppo l'abbiamo imparato anche nelle altre ondate e come dico, oggi è sempre più difficile anche per i professionisti affrontare questo passaggio, perchè comunque hanno i pazienti specialistici, che richiedono assistenza, sempre più quotidianamente, di fronte alla... lo posso dire? Un'occupazione di posti letto di cittadini che non si sono vaccinati e che forse, in tema di responsabilità, dovrebbero anche riflettere sul fatto che si sottraggono risorse a chi ne ha bisogno".