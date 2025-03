Bologna, archiviazione strage Ustica protesta parenti

I resti del DC9 Itavia abbattuto il 27 giugno 1980 nei cieli di Ustica, a Bologna, da dove l'aereo era partito diretto a Palermo, il museo della memoria dedicato alle vittime. 81, una strage 45 anni dopo, ancora senza giustizia. Ora la richiesta della Procura di Roma di archiviazione delle indagini riaperte nel 2008 in seguito alle dichiarazioni dell'ex Presidente Cossiga a Sky Tg24 come una resa al muro di gomma. Una ferita per i familiari che non sono stati informati e non hanno mai smesso di battersi per conoscere tutta la verità. Accanto a loro, in tanti cittadini, istituzioni locali, parlamentari partecipano a una manifestazione di protesta. "Chiedevamo da anni che la Procura terminasse questa seconda parte di indagini iniziata nel 2008 dopo le dichiarazioni di Cossiga. loro, i Magistrati, la Procura non è riuscita ancora a stabilire chi è stato, chi sono i colpevoli dell'abbattimento e dell'azione militare che in quel momento si stava conducendo in cielo. Questo è terrificante. È terribile che dopo 17 anni i Magistrati, ovviamente con il loro lavoro rogatoria avranno fatto di tutto. Ma evidentemente quello che è mancato mi piace che si capisca è la collaborazione degli altri Paesi. Il nostro Presidente ex della Repubblica Cossiga ha detto che sono stati i francesi e che dovevano abbattere l'aereo del leader biblico Gheddafi". Se i Magistrati hanno fatto tutto ciò che potevano, adesso si muova la politica l'appello dei familiari delle vittime. "Chiediamo al Governo della Repubblica chiedo alla Presidente Meloni di essere anche ricevuti come parenti delle vittime per parlarne perché io credo che sia importante mostrare non questa quiescenza mostrare che la nostra dignità nazionale è davvero in pericolo se non riusciamo a farci dire dai Paesi amici ed alleati chi ci ha potuto abbattere un aereo civile in tempo di pace". .